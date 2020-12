Erik Gerits spreekt via videoboodschap op begrafenis Anele: “Hij zal voor altijd in onze harten blijven”

Donderdagochtend werd Ngcongca Anele, die op 23 november om het leven kwam in een auto-ongeluk, in Kaapstad begraven. Door het coronavirus kon er geen afvaardiging van KRC Genk aanwezig zijn in Zuid-Afrika. Daarom zorgde de club via een videoboodschap van Algemeen Directeur Erik Gerits voor een passend eerbetoon aan de clublegende, die liefst 279 wedstrijden speelde voor blauw-wit.

“Ik wil jullie toespreken in de naam van iedereen bij KRC Genk. We willen onze diepste gevoelens van sympathie en ons oprecht medeleven uitten na het overlijden van onze geliefde ex-speler. We wensen jullie sterkte in deze droevige dagen. We waren allemaal geschokt door het nieuws van zijn tragische dood.”

“Anele kwam in Genk toe als een jonge, getalenteerde, 19-jarige jongen uit Zuid-Afrika. Hij verliet ons acht jaar later als een legende, met twee bekerwinsten en een landstitel. Vele seizoenen lang speelde hij een belangrijke rol in ons team. Hij was zelfs een tijdje onze aanvoerder. Anele staat met 279 duels op de tweede plaats in onze lijst van spelers met het meeste wedstrijden aller tijden voor onze club. Geen enkele buitenlandse speler komt in zijn buurt. Hij is absoluut een van de beste spelers in onze clubgeschiedenis.”

“Anele was niet alleen op het veld een genot om naar te kijken. Hij was een vriend van iedereen. Geliefd door de andere spelers, de trainers, iedereen in de club. Hij zal voor altijd herinnerd worden als een goede speler en een fantastisch persoon. Jammer genoeg kunnen we hem, door restricties rond het coronavirus, niet het afscheid geven dat hij verdient: een massaal vaarwel. Desondanks hebben we verschillende initiatieven genomen. In onze thuiswedstrijd tegen Antwerp (de boodschap van Gerits werd nog voor de wedstrijd tegen Antwerp opgenomen, nvdr.) zullen onze spelers en onze fans hulde aan hem brengen. Daarnaast zal niemand ooit nog het rugnummer 16 dragen, dat shirt zal voor altijd van Anele zijn. Hij zal voor altijd in onze harten blijven.”

