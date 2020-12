Modeketen WE sluit vier winkels, vakbond dient stakingsaanzegging in voor eindejaar

Na de sluiting van vier winkels “in onaanvaardbare omstandigheden”, heeft CNE een stakingsaanzegging ingediend voor de eindejaarsfeesten bij WE. Dat meldt de Franstalige christelijke bediendebond. De sluiting van de vier vestigingen van de Nederlandse modeketen betekent het verlies van een dertigtal jobs, zegt secretaris Jalil Bourhidane van CNE.

De winkels in Namen - twee maanden geleden gesloten -, in de Nieuwstraat in Brussel, in La Louvière en in Woluwe zijn al gesloten.

Er kan gestaakt worden tijdens de weken van kerst en Nieuwjaar om te protesteren tegen de onaanvaardbare omstandigheden rond de sluiting. De vakbond vreest nog andere sluitingen en verwijt de directie een “gebrek aan transparantie”.