Last van een grote puist, dan kan een aardappel helpen

Als je een puist voelt opkomen, komt die vaak samen op met een pijnlijke zwelling errond. Die ‘bubbel’ kan je intomen met een aardappel. Het enige wat je volgens Celine, die zichzelf op de sociale netwerksite Queen of queifs noemt, moet doen, is de aardappel halveren of er een schijfje van snijden. Vervolgens plak je de aardappel met de sappigste kant tegen de huid. Hoe je dat doet maakt niet zoveel uit, maar het is wel de bedoeling dat de aardappel enkele uurtjes op dezelfde plaats blijft zitten.

Tijdens het uitdrogen van de aardappel, voelt het na een drietal minuten al alsof de zwelling wordt weggezogen en de huid kalmeert. Na vier uur haalt ze de aardappel er weer af en toont ze het resultaat: ze zit nog steeds met een rode stip (die makkelijk weg te werken valt met een laagje fond de teint of concealer), maar de zwelling is zo goed als helemaal verdwenen. Het filmpje is al bijna dertien miljoen keer bekeken.