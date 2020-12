Reproductiegetal in alle Vlaamse provincies boven de 1, behalve in Limburg

LEES OOK. Gemiddeld aantal besmettingen stijgt in alle Vlaamse provincies, behalve Limburg

De daling van de coronacijfers lijkt op een plateau te zijn beland. In sommige provincies stijgt het aantal vastgestelde coronabesmettingen zelfs opnieuw. Dat blijkt ook uit het reproductiegetal, de schatting van de besmettingsgraad van het nieuwe coronavirus. Dat lag tussen 3 en 9 december op 0,947. De grens van 1, waarbij wordt aangenomen dat de epidemie opnieuw in kracht toeneemt, lijkt daarmee helaas opnieuw in zicht.

In vier Belgische provincies is de r-waarde zelfs al opnieuw gestegen tot boven de 1. Het gaat om Vlaams-Brabant (1,063), West-Vlaanderen (1,046), Oost-Vlaanderen (1,017) en Antwerpen (1,015). De laagste r-waarde vinden we in Luik en Namen (0,889) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (0,895).