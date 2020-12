Het Boudewijnpark in Brugge — © mvn

De Brusselse regering heeft donderdag een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat het houden van walvisachtigen en zeeroofdieren op haar grondgebied wil verbieden. Dolfijnen, maar ook orka’s, zeehonden en zeeleeuwen kunnen niet als attractie dienen in een dolfinarium of waterpark. De tekst wordt in januari aan het Brussels parlement voorgelegd, kondigt minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt aan.