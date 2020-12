Schepen Jos Plessers verlaat de politiek

Naast het financieel meerjarenplan staat ook de verkoop van gronden in de KMO zone Kanaal op de agenda. Verder kondigt eerste schepen Jos Plessers (Via) zijn afscheid in de politiek aan en neemt hij ontslag met ingang van 3 januari 2021. Plessers is vooral gekend om zijn minzame aanpak en zijn gedegen dossierkennis waarbij het welzijn van heel Bocholt centraal stond. Partijgenoot en raadslid Jan Verjans zal tijdens de gemeenteraad van januari geïnstalleerd worden als schepen. Plessers neemt ook ontslag als gemeenteraadslid. Wie zijn opvolger wordt in de gemeenteraad is nog niet duidelijk. Het publiek kan de raadszitting volgen via het YouTube-kanaal van de gemeente. De link naar het You-Tube kanaal waarmee je de gemeenteraad kan volgen is te vinden op de gemeentelijke website. RDr