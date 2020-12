Bezorg Omroep Voeren een gesproken boodschap met een wens of warme groet voor bijvoorbeeld je (groot)ouders, (klein)kinderen, mantelzorgers, of je vrienden. Zij zorgen er dan voor dat deze boodschap in een speciale kerstspecial opgenomen wordt. Bezorg voor 15 december je audiofragment per mail naar info@omroepvoeren.be of via whatsapp naar 0474 07 21 25. Vermeld hierbij duidelijk je naam en de deelgemeente van waar je afkomstig bent en voor wie je boodschap bestemd is.