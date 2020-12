Bloedinzameling in de gemeente Voeren

Bloedinzameling Rode Kruis in Voeren. — © Nico Meens

Op vrijdag 11 december vindt de laatste bloedinzameling 2020 van het Rode Kruis in ’s-Gravenvoeren plaats. Bloed geven doet leven en daarom doet het Rode Kruis afdeling Voeren een warme oproep om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze actie die plaatsvindt In de Sporthal van de Provinciale Secundaire School, Hoeneveldje 2 in ’s-Gravenvoeren. Donoren kunnen zich aanmelden van 17.30 uur tot 20.30 uur.