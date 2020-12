Het zwerfafval in Vlaanderen is de voorbije twee jaar aanzienlijk toegenomen. In 2019 was sprake van 22.641 ton en dat is een stijging met 14 procent ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit cijfers van afvalstoffenmaatschappij OVAM, die donderdag zijn bekendgemaakt. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kondigt meteen maatregelen aan.