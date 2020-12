Na de herwerkte versie brengt Hooverphonic nu ook een nieuwe videoclip uit van ‘Mad about you’.

Het is al een maand geleden dat Hooverphonic z’n fans verraste met de uittrede van Luka Cruysberghs en de rentree van Geike Arnaert. Toen namen ze hun hit Mad about you opnieuw op voor de gelegenheid, vandaag lanceren ze een bijhorende videoclip.