SINT-TRUIDEN

Mensen die eerder al in moeilijke omstandigheden leefden hebben het door corona nu nog moeilijker. In Sint-Truiden zijn 843 mensen, waaronder gezinnen met kinderen en alleenstaanden, noodgedwongen om deze winter aan te schuiven bij de voedselbanken. De stad wil hen met deze actie ondersteunen en een hartverwarmende afhaalmaaltijd aanbieden in één van de lokale restaurants.