Van apero tot dessert en brunch: met deze feestboxen haal je de restaurantsfeer in huis

Kaffee Kamiel

Wie? Voor een ontbijt, lunch of brunch zit je altijd goed bij Kaffee Kamiel in Brugge. Tijdens de verplichte sluiting toverden ze hun brunchboxen om tot een groot succes en nu komen ze op de proppen met een gourmetbox voor de feestdagen.

Op het menu? Een heerlijke, originele gourmetmaaltijd om gezellig in kleine kring te tafelen. Er zijn twee boxen beschikbaar: Merry Fitness en Jingle All The Way. Deze bevatten rösti’s, zoete aardappelfrietjes, Japanse kippenspiesjes, falafelburgers … Ook aan de allerkleinsten is gedacht met Santa’s Little Helper. Wil je het menu aanpassen, dan kan je zelf je gourmetbox samenstellen.

Prijs? Merry Fitness: 38 euro per persoon, Jingle All The Way: 55 euro per persoon

Meer info: De gourmetboxen kunnen op 24 , 25 en 31 december en 1 januari afgehaald worden, tussen 15 en 17 uur. Meer info vind je op de website.

Bie Us

Wie? Geen zin in kalkoen of kreeft? De vriendinnen van Bie Us, die van start gingen met een foodtruck, daarna uitbreidden met catering en nu foodboxen aan huis leveren, zorgen voor een leuke afwisseling te midden van al dat luxueuze feestgeweld met hun taccobuffet@home.

Op het menu? Vijf taco’s met hoofdvulling naar keuze, zeven verschillende garnituren en saus en cheddar.

Prijs? 25 euro per persoon

Meer info: In de regio Brugge wordt aan huis geleverd, op 24/12 en 31/12, tussen 16u30 en 18u30. Ook kan je zelf je pakket komen afhalen in Sint-Andries. Check de website voor meer informatie: www.biejus.be

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Groot Vlaenderen

Wie? Dieter Moeyaert en Shanna Delfosse van de cocktailbar Groot Vlaenderen zorgen ervoor dat je ook tijdens de feestdagen van een stijlvolle cocktail kan nippen. Ideaal om de smaakpapillen in de watten te leggen ...

Op het menu? In totaal heb je keuze uit acht verschillende pakketten, telkens bestaande uit drie cocktails, elk met een bepaald thema. Moeite om te kiezen? Met het pakket Groot Vlaenderen Classics haal je de drie bestverkochte cocktails van de zaak in huis: Pornstar Martini, Lazy Red Cheek en Cosmopolitan. Keuze te over. Ook aan wie liever geen alcohol drinkt, werd gedacht.

Prijs? 35 euro per pakket

Meer info: Afhalen kan op 24 en 31 december, tussen 14 en 16 uur en op 26 december en 2 januari, tussen 17 en 19 uur. Binnen een straal van drie kilometer rond Brugge is thuislevering via Deliveroo ook mogelijk. www.grootvlaenderen.be

Central Park

Wie? Wie wel wat feestelijke tapas lust voor bij de cocktail, kan terecht bij Central Park. Hun tapasbox biedt heel wat lekkers, dat zowel bij volwassenen als kinderen in de smaak zal vallen. Ook afronden met een dessertje is mogelijk.

Op het menu? Uit maar liefst dertig tapasgerechtjes mag jij er tien naar keuze selecteren. Hartige zalmbonbons, kleine visschelpen, macarons met zalm, taco’s met tonijn, kikkerbilletjes in looksaus …

Prijs? 30 euro per persoon + 7 euro per persoon voor extra desserts

Meer info: Te bestellen vanaf 23 december tot en met 3 januari. Afhalen kan ter plekke, maar ook thuislevering is mogelijk. Meer info op de facebookpagina.

’t Huiskombuis

Wie? Gezellig grillen met een exotisch kantje? Dat kan dankzij ’t Huiskombuis dat allerhande Zuid-Afrikaanse specialiteiten in één eindejaarsbox verpakt.

Op het menu? Verschillende koude en warme hapjes, gevolgd door een feestelijke gourmet met vlees, groenten en sauzen en daarna enkele verrassende dessertjes. Bovenop de zebrafilet, struisvogelburgers en biltong krijg je er ook nog heerlijke wijn bijgeleverd.

Prijs? Vanaf 100 euro

Meer info:www.huiscombuis.be