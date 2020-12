Uitzondering avondklok op oudejaar voor paardeneigenaars in Dilsen-Stokkem

DILSEN-STOKKEM

Woensdagavond rond 22.30 uur zijn heel wat inwoners in Rotem, Dilsen en Lanklaar opgeschrikt door vuurwerk. Dat werd afgeschoten vanuit bosrijke omgevingen. “Er is momenteel een verbod tot en met 15 januari, maar vuurwerk is altijd verboden”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld). In overleg met de politie heeft de gemeente ook besloten dat mensen die kunnen bewijzen dat ze paarden hebben, een uitzondering op de avondklok krijgen.