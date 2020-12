Verhoogde radioactiviteit in Olen gevonden: “Niveaus komen overeen met rode zone in Tsjernobyl”

Nabij de site van Umicore in Olen kunnen op sommige plekken radioactiviteitsniveaus gemeten worden die in Tsjernobyl of Fukushima zouden overeenkomen met een rode zone. Dat zegt milieuorganisatie Greenpeace na metingen voor een reportage van de Franstalige openbare omroep RTBF. Volgens Umicore is het historisch radioactief afval dat op de site wordt opgeslagen onder controle en is er geen risico voor de publieke gezondheid of het milieu.