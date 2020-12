In De slimste mens ter wereld leidt een gesprek over wapens tot een opmerkelijke anekdote over de dates van Riadh Bahri. Zo verstopte de VRT-journalist weleens een mes onder zijn kussen als hij een Tinder- of Grindr-date niet helemaal vertrouwde. “Stel dat hij niet zou zijn wie hij is op foto, mij wil bespringen en stoute dingen doen, dan heb ik dat mes.”