De tegenstand is gewaarschuwd: Mathieu van der Poel imponeert met indrukwekkende passage in het mulle zand

Komend weekend maakt Mathieu van der Poel zijn wederoptreden in de cross. De wereldkampioen staat zaterdag namelijk aan de start van de Scheldecross in Antwerpen. Van der Poel laat duidelijk niets aan het toeval over en trainde alvast zijn zandskills in het Spaanse Benicassim. Dat leverde een best indrukwekkende video op van de hand van zijn trainer Kristof De Kegel. De tegenstand is gewaarschuwd...