‘Max Verstappen, whatever it takes’ vanaf volgende week op Nederlandse sportzender

Vanaf volgende week donderdag kunt u op de Nederlandse sportzender Ziggo kijken naar ‘Max Verstappen, whatever it takes’, een driedelige documentaire over het leven van de Nederlandse F1-piloot Max Verstappen. De documentaire is gemaakt met de volledige samenwerking van de familie Verstappen en bevat unieke beelden uit de privécollectie.

De serie laat, zo zeggen de makers, voor het eerst zien welke impact zijn carrière tot nu toe had op het leven van Max en zijn omgeving. In de driedelige documentaireserie wordt de opkomst van Max Verstappen getoond en verteld door de personen die het dichtst bij hem staan. Een verhaal over een familie die gekenmerkt wordt door de passie voor het racen. Een familie waarvoor alles in het teken stond van dat ene doel: Max Verstappen Formule 1-ster laten worden.

We zien onder andere Max zijn manager Raymond, zijn zusje Victoria, zijn moeder Sophie en zijn vader Jos open en eerlijk vertellen over de vastberaden weg naar succes van Max en de impact die dit gehad op Max en zijn omgeving. Samen met uniek beeldmateriaal uit de jeugd van Max geeft de documentaire een zeldzame inkijk in hoe het er echt aan toe gegaan is.

Of en wanneer de documentaire in Vlaanderen te zien zal zijn, is niet duidelijk. Maar een trailer is er al.

(gvdl)