Italiaans sluipschutter Paolo Rossi overleden: de man die op zijn eentje Brazilië uitschakelde op het WK 1982

Paolo Rossi is vannacht op 64-jarige overleden. De doodsoorzaak blijft voorlopig onbekend. Rossi was het prototype van de sluipschutter en hield in 1982 met zijn goals Brazilië en Argentinië uit de halve finale. Italië zou ook het WK winnen met Rossi (6 goals) als topschutter. Rossi werd in eigen land als grote held ontvangen nadat hij er net een schorsing van twee jaar had opzitten wegens zijn betrokkenheid in het zogenaamde Totonero-gokschandaal.