Maandag uitgestelde gemeenteraad Halen

De gemeenteraad van Halen komt maandag 14 december samen. Het gaat om de uitgestelde zitting van november. Die was toen gepland voor maandag 9 november.

Het stadsbestuur besliste in overleg met de fractieleiders en de voorzitter van de gemeenteraad om die zitting uit te stellen. Aanleiding was de verstrenging van de coronamaatregelen. Verenigingen en lokale organisaties mogen geen samenkomsten organiseren. De gemeenteraad wil zelf het goede voorbeeld geven. Maandag 14 december is de eerste maandag na de huidige lockdown.Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be. LW