Experts maken zich opnieuw zorgen: we verplaatsen ons weer vaker, en corona gaat mee

We verplaatsen ons weer meer. Naar school, naar de winkel, naar het werk: week na week neemt de mobiliteit toe. En dat terwijl de daling van de besmettingscijfers stilvalt. “Blijf meer in je buurt winkelen en blijf zo veel mogelijk telewerken”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. “Ergens naartoe rijden is op zich het probleem niet. We geraken niet besmet in de auto. Maar met die verplaatsingen verplaatst ook het virus zich.” Daarom dat experts nu denken aan een perimeter, een maximale verplaatsingslimiet, als ultiem redmiddel.