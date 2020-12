TUI sluit jaar met miljardenverlies af, maar heeft dankzij vaccin toch vertrouwen in 2021

De omzet van TUI stortte in van 18,9 miljard naar 7,9 miljard euro. Vorige week maakte de groep al bekend dat het een derde steunpakket overeen was gekomen met de Duitse overheid, banken en private investeerders. Het ging opnieuw om een noodkrediet van 1,8 miljard euro, na eerdere kredietlijnen van 1,8 en 1,2 miljard euro.

TUI wil na het moeilijke jaar met zijn kostenbesparingsprogramma nog dieper snijden dan eerder aangekondigd. Het doel is nu om jaarlijks 400 miljoen euro te besparen, terwijl de reisorganistie het eerder over 300 miljoen euro had. Het personeelsbestand krimpte alvast met bijna een derde in van 71.473 op 30 september 2019 naar 48.330 een jaar later.

Voor zijn komende boekjaar is ‘s werelds grootste reisorganistie optimistischer. “De pandemie is niet voorbij, maar er is licht aan het einde van de tunnel en de vooruitzichten voor toerisme en TUI zijn goed”, luidt het. 2021 zal wel nog een “overgangsjaar” zijn, een terugkeer naar de situatie van voor de coronacrisis verwacht het in 2022.

“Het vooruitzicht op succesvolle vaccinaties vanaf het begin van het jaar, geeft ons vertrouwen”, zegt CEO Fritz Joussen. “Alle indicatoren wijzen op een succesvolle herstart van de reissector zodra de pandemie voorbij is. We zijn voorbereid op deze nieuwe start.”