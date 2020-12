Het teveel aan energie bij de jury en aerosolen tegen het plexiglas in ‘De slimste mens’

Zet Stefaan Degand en Wim Opbrouck samen in de jury en je hebt chaos en een bom energie. Enkel een plexiglas tussen de twee, houdt hen wat in bedwang. En dan nog. Algauw vliegen de aerosolen er al tegen. En dan moest er nog gequizd worden tussen Tess Uytterhoeven, Riadh Bahri en Bockie De Repper.

De beste quotes

Bockie De Repper: “Je hebt een goed programma. Redelijk wat kijkers.”

Erik Van Looy: “Ben je erop aangesproken geweest?”

Bockie: “Ik ben betast door vijf zatte moeders in Aalst.”

***

Tess Uytterhoeven maakt haar onder andere houten lepels. Speciaal voor Van Looy had ze er eentje mee: “Dat is uitpakken in het woon-zorgcentrum, hé.”

***

Van Looy tegen juryleden Stefaan Degand en Wim Opbrouck: “Jullie hebben zo veel energie, om het zacht uit te drukken. Ga ik het einde wel halen?”

Opbrouck: “Je bent het einde al lang voorbij, Erik.”

***

Van Looy: “Hebben jullie er al aan gedacht om vegan te worden?”

Opbrouck: “Nee, maar ik heb daar geen enkel probleem mee als mensen zo willen zijn. Ik vind dat elke mens voor zijn eigen deur moet vegan.

***

Van Looy: “Bockie, heb jij al eens op een pikdorser gezeten?”

Bockie: “Nee, wel al op een boerendochter.”

Het mooiste moment

Zet Stefaan Degand en Wim Opbrouck samen en je krijgt chaos. Al vanaf seconde één. Er werden zelfs even coronaregels getart, toen Opbrouck met zijn hand achter het scherm ging. Helemaal gek werd het, toen Degand declameerde: “Ik gooi mijn speeksel hierboven, aerosol!” En Opbrouck zijn watertje uitproestte op het plexiglas. “Het was eruit voordat ik het wist, Erik.”

De winnaar van vanavond

VRT-journalist Riadh Bahri

De verliezer van vanavond

Zowel Bockie De Repper als Tess Uytterhoeven sukkelde met stress, maar uiteindelijk moest Uytterhoeven haar koffers pakken.

De nieuwkomer van morgen

VRT-sportanker Cathérine Van Eylen maakt haar comeback.

(Eva De Poorter)