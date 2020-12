Het onderhoud tussen Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson heeft niet geleid tot een beslissende doorbraak in de onderhandelingen over een handelsakkoord. Beide leiders spraken wel af om de onderhandelingen alsnog voort te zetten. Ten laatste tegen zondag zou er duidelijkheid moeten komen, zo klinkt het in Britse regeringskringen.