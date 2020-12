Het geluk van de wereldburger ligt niet altijd aan de andere kant van de wereld. Frans Theunissen en zijn vrouw Jeannine vonden het geluk net over de grens in Bascharage, in het Groothertogdom Luxemburg. “Politiek gekrakeel is hier praktisch nooit, de welvaart is hoog en in tegenstelling tot België doet de belastingdienst niet al te vervelend”, lacht de tolk uit Achel, die tien talen spreekt.