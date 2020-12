Voor het eerst in vele jaren brengt Elise Mertens (WTA 20) de kerstdagen door in ‘haar’ Hamont, dicht bij familie en vrienden. “Maar ik zou toch nog liever in Australië zitten.” Altijd gretig en gemotiveerd, de 25-jarige Belgische nummer één. Een babbel over verleden, heden en toekomst.