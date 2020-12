Benzema redt vel van Zidane en Real, Romelu Lukaku Europees uitgeschakeld

In de ongewoon spannende groep B maakten voor het eerste fluitsignaal Real Madrid, Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk én Inter nog kans op de volgende ronde. “De belangrijkste wedstrijd van het jaar”, sprak Casemiro eerder deze week al duidelijke taal over het duel tussen Real en Mönchengladbach. “Of ik stop als we verliezen? De club zal doen wat ze moet doen”, reageerde Zinedine Zidane dan weer op de aanzwellende kritiek.

Real moest winnen om zeker te zijn van een ticket voor de achtste finales van de Champions League. Al na acht minuten kon Zidane opgelucht ademhalen, want zijn landgenoot Karim Benzema liet hem niet in de steek en kopte de openingstreffer onhoudbaar tegen de netten. Net voorbij het halfuur verdubbelde Benzema de voorsprong van Real. Deze keer kwam de voorzet vanop rechts niet van rechtsachter Lucas Vazquez, wel van Rodrygo. Het duo toonde aan Vinicius die op links stond en een mindere dag kende, hoe het moest.

Benzema op recordtoer

Benzema redde met zijn doelpunten niet enkel het zitje van Zidane. De Franse aanvaller schaarde zich ook bij een illuster rijtje. Enkel hij, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo rondden de kaap van vijftig goals in de groepsfase van de Champions League al. Bovendien behoort hij met 69 treffers in totaal nu tot de top 5 van all-time topscorers op het kampioenenbal én is hij pas de vierde Fransman die de kaap van 350 doelpunten haalde in zijn carrière.

Luka Modric was de andere exponent bij de Koninklijke. De Kroaat kwam twee keer dicht bij de 3-0. Zijn tweede poging na een corner vloog staalhard tegen de netten, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt af voor buitenspel.

© EPA-EFE

Het normaal gezien vlot scorende Mönchengladbach kon gisteravond alleen maar jaloers toekijken hoe de efficiënte Benzema hen aftroefde. De Duitse ploeg kwam nooit echt in z’n sas. Thuram en Pléa probeerden Thibaut Courtois eens te verschalken, maar de schuchtere pogingen konden de Rode Duivel niet verrassen. Kapitein Sergio Ramos kende na zijn hamstringblessure een rustige terugkeer in de basis bij de Koninklijke. Eden Hazard die nog steeds herstelt van een spierblessure, zag vanuit de tribune dat het goed was.

Lukaku in zak en as

In Italië bleef die andere Rode Duivel uit groep B, Romelu Lukaku, achter met een kater. Inter moest winnen tegen Shakhtar Donetsk om te overwinteren in Europa en deed dat niet. Lukaku kopte ei zo na de levensbelangrijke 1-0 op het scorebord, maar Shakhtar-doelman Trubin pakte uit met een prachtige save.

Inter had door de winst van Real aan één doelpunt genoeg om zelfs nog door te stoten in de Champions League, maar had het geluk niet aan z’n zijde. In de voorlaatste minuut kopte Sanchez de ultieme kans op winst pardoes tegen ploegmaat Lukaku aan In de extra tijd redde de 19-jarige Trubin nog een ultiem schot van Eriksen.

Inter kwam uiteindelijk niet verder dan een troosteloos 0-0-gelijkspel en eindigt zo laatste in groep B. Lukaku en co haalden vorig seizoen nog de finale van de Europa League. Ze wilden ofwel revanche ofwel schitteren in de Champions League dit seizoen, maar de ploeg van Antonio Conte zal die droom nog een seizoen moeten opbergen.