Hasselt

Hasselt gaat in 2021 een zone 30 invoeren binnen de grote ring. Concreet komt het erop neer dat het complete gebied tussen kleine en grote ring, op de invalswegen na, zone 30 wordt. Het gebied binnen de Groene Boulevard is al zone 30 en wordt in januari 2021 één grote fietszone. Ook in de deelgemeenten komen er zones 30.