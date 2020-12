De finale van Bake Off is volledig vrouwelijk, en met Margo Slenders en Carlota Guerra-Wolfsen heeft Limburg nog twee ijzers in het vuur. — © VIER

VIER

Het is zover: de drie finalisten van het vierde seizoen van ‘Bake off Vlaanderen’ zijn bekend. Eén ding is zeker, na Jaline en Julie zal het weer een vrouw worden die het beste kan bakken. Met Margo Slenders en Carlota Guerra-Wolfsen heeft Limburg nog twee ijzers in het vuur.