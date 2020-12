Station Hasselt wordt vernieuwd tegen 2024

Tegen 2024 heeft Hasselt een vernieuwd station. De werken, die in maart gestart zijn, zitten op schema en hebben nauwelijks vertraging opgelopen door de coronacrisis. Eindelijk komen er nieuwe roltrappen, de perrons worden verhoogd en de aankondigingsborden worden vervangen. Vakbond ACOD Spoor blijft vragen om ook aan de voorgevel van het station iets te doen. Ook over het treinaanbod is er goed nieuws. Tegen 2021 zal ook in de daluren een trein van Hasselt naar Antwerpen rijden in minder dan 50 minuten.