Terwijl Marcel voor zijn leven vocht, trok Maaseikse ‘zwarte weduwe’ zijn trouwring van zijn vinger

De politie had het tijdens een ondervraging vier jaar geleden al door. Godelieve V. (73), de “zwarte weduwe” uit Maaseik, is een manipulatieve vrouw die zonder scrupules aast op het geld van weduwnaars en zwakbegaafde mensen. Twee maanden geleden kreeg ze achttien maanden cel omdat ze een koppel pluimde, woensdag werd vijf jaar geëist nadat een van haar slachtoffers na een kort huwelijk uit het leven stapte. “Ze heeft hem de dood ingejaagd om een dag later zijn erfenis op te eisen”, zegt haar familie. Een reconstructie.