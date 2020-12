Nederlandse Tineke Den Dulk gaat Belgische shorttrackteam versterken: “Ik wil geen schaatsbelg worden, maar een echte”

“Ik heb het gevoel dat ik mijn plafond nog niet heb bereikt en wil graag schaatsen op de Olympische Spelen”, motiveert Den Dulk haar stap. Door de prestatiebreedte in Nederland achtte de 23-jarige rijdster uit Leeuwarden kansen in Nederland op olympische deelname gering. In 2019 maakte zij wel deel uit van de aflossingsploeg die Europees kampioen werd, maar in 2020 eindigde ze bij de nationale titelstrijd als elfde.

In februari heeft Den Dulk zich gemeld bij het Ice Racing Team Antarctica Wilrijk (IRTA), de club waarvan ook Hanne en Stijn Desmet lid zijn. Broer en zus Desmet kende ze van Heerenveen, waar zij met de Nederlandse top trainen. Diezelfde maand werden de procedures bij de Belgische overheid en de ISU gestart. “Nee, ik wil echt Belgische worden, geen ‘schaatsbelg’“, wil ze alle misverstanden uit de wereld helpen.

Geduld

Corné Lepoeter, voorzitter van de Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie (KBSF), verwacht dat de zogeheten ‘clearance’ van de ISU binnen een jaar wordt verstrekt. Dat zou betekenen dat Den Dulk in principe kan meedoen aan de WK van begin maart in Dordrecht. Liever nog wil bondscoach Pieter Gysel al bij het EK over de Nederlandse rijdster beschikken. Voor dat toernooi in Gdansk (22 tot en met 24 januari) heeft België bij de vrouwen drie startplaatsen. Naast Hanne Desmet en Alexandra Danneel ziet Gysel geen EK-waardige rijdsters.

In Hasselt traint Den Dulk onder leiding van Steven Peeters en Maarten Slembrouck met de Belgische selectie. Ondertussen zet ze haar studie Engelse taal en cultuur aan de universiteit van Groningen voort. Een plan om een jaar aan de universiteit van Calgary in Canada te studeren ging vanwege de coronapandemie niet door.