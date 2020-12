Verklikken of oogje dichtknijpen: hoe omgaan met mensen die regels overtreden?

“Overtreders worden steeds vindingrijker in het verbergen van hun feestjes. We moeten het vooral hebben van buurtbewoners die ons verwittigen.” Dat zegt de Antwerpse politie. Maar ben je wel goed bezig als je iemand verklikt in het belang van de volksgezondheid? Minister Van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wil geen kliklijn in het leven roepen. Maar experts geraken het niet eens over de kwestie.