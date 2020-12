Beringen zet cultuurhelden digitaal in de bloemetjes

Schepen van cultuur An Moons licht toe: “Het voorbije jaar bleven mensen zich met veel passie en veerkracht inzetten voor cultuur én voor elkaar. Een behoorlijke uitdaging, maar vooral zeer hartverwarmend. Iedereen was zo ver weg, maar via cultuur toch dichtbij. Met dit filmpje willen we dan ook onze verenigingen, kunstenaars en alle betrokken vrijwilligers als ‘cultuurhelden’ in de bloemetjes zetten en bedanken voor hun bijzondere inzet in dit ongewone jaar.” CultuurprijzenDe Cultuurprijs gaat al sinds 1992 naar een persoon of vereniging die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op vlak van cultuur. “We blikken terug op bijna 30 jaar cultuurprijzen en zetten alle laureaten, als Beringse culturele ambassadeurs, graag nog eens in de kijker. Want meer dan eens betekende het winnen van de prijs een boost voor hun creativiteit, ambities en zelfvertrouwen. Dit jaar reiken we dus voor het eerst sinds 1992 geen Cultuurprijs uit omwille van de geldende coronamaatregelen”, aldus schepen Moons. De gekende Cultuurparels, een prijs voor verenigingen die het afgelopen jaar extra opvielen, en de Cultuurtandem voor een mooi samenwerkingsproject, worden wel uitgereikt. Nieuwsgierig naar de winnaars? Op 9 december om 20 uur kan je vanop de eerste rij het filmpje in première zien via de Facebookpagina van CC Beringen en stad Beringen.