Multifunctioneel toestel voor onderhoud fietspaden

Fietsen is een uitstekend alternatief voor de wagen. Daarnaast is het ook gezond, fijn en meer dan ooit erg geliefd bij velen. Daarom maakte het stadsbestuur een prioriteit van een goede fietsinfrastructuur. In Limburg vind je meer dan 2000 km fietspaden. Het is belangrijk dat deze goed onderhouden worden, zodat het aangenaam en veilig fietsen blijft. Daarom kocht stad Beringen een multifunctioneel onderhoudstoestel aan.

Dit onderhoudstoestel kan ingezet worden in de zomer én de winter. Schepen van mobiliteit Jean Vanhees licht toe: “Het toestel heeft een bladblazer, waardoor alle fietspaden doorheen het jaar proper blijven. Bovendien is er een sneeuwschuif op de voorzijde gemonteerd en een pekelstrooier achteraan, zodat fietsen in de winter veilig kan. In de zomermaanden blijven de fietspaden onkruidvrij door de onkruidborstel die aan de voorzijde geplaatst kan worden.” Heb je een onveilige situatie opgemerkt aan een fietspad in Beringen? Dit kan je melden via https://beringen.onlinesmartcities.be/thuisloket/meldingen-en-klachten.