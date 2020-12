Ravage op schip na storm: ‘jenga’ op het dek en 1.816 containers overboord

De schrik zal er goed in gezeten hebben bij de bemanning van de ONE Apus, een nieuw schip dat 14.052 containers kan vervoeren. Een storm eind november zorgde voor een ware ravage aan boord, zo tonen hallucinante beelden.

In oktober viel het schip van rederij Ocean Network Express (ONE) nog in Antwerpen te spotten, maar tegenwoordig vaart het op een lijndienst tussen China en Californië. Maar het gevaarte van 364m lang kwam eind november in een zware storm terecht, op ongeveer 3.000km van Hawaï.

De ravage aan boord was enorm. Dat tonen de beelden nadat het schip rechtsomkeer maakte en in de haven van het Japanse Kobe aanmeerde. Rijen omgevallen containers, die er soms links en rechts uitsteken.

(Lees verder onder de foto)

© rr

Vuurwerk

De bemanning kon de afgelopen dagen niet aan dek om de schade te bekijken omdat het te gevaarlijk was. Zeker is wel dat er 1.816 containers overboord zijn gegaan. Daarbij waren er ook 64 containers met gevaarlijke goederen: 54 waren gevuld met vuurwerk.

“Momenteel wordt de veiligheid van het schip en de overgebleven lading volledig nagekeken. Eenmaal veilig verklaard, zullen deskundigen de eerste vaststellingen doen, terwijl stouwers een plan opmaken om de resterende containers veilig te verwijderen”, klinkt het bij de rederij.

Schadeclaims

Op containerschepen wordt een deel van de lading vastgemaakt met ijzeren staven, de lashing bars, net om ook bij slecht weer problemen tegen te gaan. Hoe de ravage concreet is kunnen ontstaan, wordt nog onderzocht.

Bij het incident raakte voor zover geweten niemand gewond. De rederij kan zich aan serieuze schadeclaims verwachten.

LEES OOK: Containers vastzetten: “Zwaarste werk in de haven”

© rr

(cm)