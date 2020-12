Let it snow-trui - Bel Bo - 22 euro

Met snoep - Jumpers and June via Etsy - 34,99 euro

Wat doe jij op kerstavond? Wellicht net hetzelfde als de rest van België: in je kot blijven en genieten van een zelfbereide of afgehaalde feestmaaltijd. Een kersttrui is nog nooit meer van pas gekomen dan nu, het jaar waarin iedereen zich een beetje Kevin uit de kerstklassieker ‘Home Alone’ voelt. Tien modellen op een rij om zelf te dragen of cadeau te doen.