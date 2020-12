Het moge duidelijk zijn: winkelen in Maastricht was behoorlijk populair de afgelopen weken. — © rr

Maastricht

De winkels in Maastricht zullen dan toch niet de deuren openen op tweede kerstdag, ook al hadden ze daar toestemming voor gekregen van de gemeente. Het draagvlak is verminderd, luidt het. Lees: ook in Nederlands-Limburg gaan de coronacijfers de foute richting uit.