“Kinrooienaren laten elkaar niet los”

Net zoals in het voorjaar tijdens organiseerde men in Kinrooi weer een opbelactie naar alleenstaanden en alleenstaande ouderen.

“Een tiental personeelsleden van onder meer het Sociaal Huis en De Stegel ging met een vragenlijst aan de slag”, aldus schepen van Sociale Zaken Anita Meerten. “Daarbij willen we een luisterend oor bieden en tegelijkertijd peilen naar diepere noden, vooral op psychosociaal vlak. We geven ook de boodschap mee dat men ons altijd mag contacteren indien men problemen heeft met winkelen of vervoer. Ook nu laten we elkaar niet los!”