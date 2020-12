Maaseik

Martijn is terug. In grote letters stond het op affiches in heel Vlaanderen om het nieuwe seizoen van Down The Road aan te kondigen. Martijn Tilmans (35) is inderdaad terug. Op uw tv sinds eind november, en terug thuis in Maaseik sinds eind maart. Zijn tweede reis met Coppens en co. werd door corona enkele dagen ingekort, maar in het plezier werd niet gesnoeid.