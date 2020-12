Aster Vranckx verlaat KV Mechelen. Het 18-jarige toptalent trekt na dit seizoen naar VFL Wolfsburg in de Duitse Bundesliga. Bij het team van Rode Duivel Koen Casteels ondertekent hij een contract tot medio 2025. “De transfer hing al even in de lucht. De clubs, speler en zijn entourage bereikten nu een akkoord”, klinkt het bij Malinwa.