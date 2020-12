Luc Haekens laat mensen communiceren met ‘buitenaards leven’ via monoliet

De afgelopen weken schoten monolieten als paddenstoelen uit de grond. Nadat het vreemde object onder meer in Utah, Roemenië en zelfs in Baasrode opdook, werd volgens De ideale wereld nu ook een exemplaar gesignaleerd in Ninove. Luc Haekens liet de inwoners kennismaken met de monoliet en gaf hen de kans om te communiceren met ‘buitenaards leven’ van de planeet Syrius. “Niet te veel vreemdelingen?”, klonk het onder meer. En ook een bezoek aan onze planeet zien sommigen liever niet gebeuren: “Dat ze maar ginder blijven.”

