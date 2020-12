ROYALS. Uitbreiding van de Britse koninklijke familie en feest in Nederland

De Nederlandse prinses Amalia, de oudste dochter van koningin Willem-Alexander, vierde deze week haar zeventiende verjaardag. Prins Harry diende een klacht in tegen Mail on Sunday en Mariah Carey wil graag Queen Elizabeth ontmoeten. Een overzicht van het wel en wee in koninklijke kringen.

Prins Harry is blijkbaar woedend geworden over een artikel dat in Mail on Sunday werd gepubliceerd. Advocatenkantoor Schillings, dat zowel Harry als Meghan bijstaat, diende namelijk op vraag van de prins eind november klacht in tegen uitgeverij Associated Newspapers Limited (ANL). Dat gebeurde nadat Mail on Sunday in oktober een artikel had gepubliceerd waarin stond te lezen dat prins Harry het contact met de Royal Marines zou hebben verbroken sinds maart, toen hij een stap terugdeed als royal.

Harry werd in 2017 benoemd tot Captain General of the Marines, maar moest die functie in maart opgeven. Naar verluidt is hij wel altijd contact blijven houden met zijn vrienden en ex-collega’s uit het leger. Hij was er zelf twintig jaar in dienst. Het verhaal van Mail on Sunday doet hij dan ook af als “vals en lasterlijk”.

Ondertussen loopt ook nog steeds de rechtszaak tussen Meghan en ANL. Die zaak gaat over de vertrouwelijke brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle die Mail on Sunday publiceerde in augustus 2018.

De Britse koninklijke familie zal binnenkort nog een beetje uitbreiden. Zara Tindall, de kleindochter van Queen Elizabeth en dochter van prinses Anne, is zwanger van haar derde kindje. Haar echtgenoot en ex-rugbyspeler Mike Tindall verklapte het blijde nieuws in een podcast. Het koppel heeft met de zesjarige Mia Grace en de tweejarige Lena Elizabeth al twee dochters.

De Nederlandse kroonprinses Amalia vierde maandag haar zeventiende verjaardag. Haar verjaardag werd de hele week gevierd, zo maakte haar moeder koningin Máxima vooraf duidelijk. “We proberen het te spreiden zodat op die dag drie mensen langskomen en dat op een andere dag drie anderen op bezoek komen. Dus de hele week staat in het teken van Amalia.”

Amalia zal komend jaar haar middelbare school afronden. Volgens koning Willem-Alexander is het de bedoeling dat ze daarna een jaar de wijde wereld verkent. De koning maakte toen hij dat vertelde wel de kanttekening dat die plannen zijn gemaakt toen er nog geen sprake was van een coronacrisis.

Mariah Carey en het Britse koningshuis, dat is niet meteen een match die we zagen aankomen, maar daar denkt de Amerikaanse zangeres duidelijk anders over. Ze wil namelijk op de thee bij Queen Elizabeth. Op Twitter schrijft ze: “Ik dien een petitie in voor een audiëntie met de koningin.”

Als haar kerstwens uitkomt, is Mariah Carey niet de eerste celebrity die bij de Queen op audiëntie zou komen. Onder anderen Madonna, Elton John en de Spice Girls gingen haar voor.

De Zweedse prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia zijn hersteld van hun besmetting met het coronavirus, bevestigde een woordvoerder van het hof deze week aan Zweedse media. “Ze zijn allebei weer gezond.”

Carl Philip en Sofia testten eind november positief op het virus nadat ze milde symptomen hadden gekregen. Ze voelden zich niettemin naar omstandigheden goed, zo maakte het paleis toen bekend, en gingen met hun kinderen Alexander en Gabriel in quarantaine.

Uit voorzorg werden daarna ook koning Carl Gustaf en koningin Silvia, en kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel getest. Al die testen bleken negatief.

Prins William en zijn vrouw Kate Middleton stapten vorige zondag aan boord van de koninklijke trein voor een driedaagse tour van ruim 2.000 kilometer door Groot-Brittannië. De reis stond in het teken van de coronacrisis. Ze bezochten onder meer Schotland, Wales en Engeland en spraken met personeel van verzorgingshuizen, leerkrachten, schoolkinderen en vrijwilligers. Als laatste hielden ze dinsdag halt bij Windsor Castle.

Maar niet iedereen kon die treinreis appreciëren, zo kwam er onder meer kritiek uit Wales. Nu de coronabesmettingen in Groot-Brittannië weer stijgen, vond Vaughan Gething, de minister van Gezondheid in Wales, dat het koppel beter thuis was gebleven. “Ik heb liever dat niemand onnodig ergens op bezoek gaat”, zei hij op de radio van de BBC.