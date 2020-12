Steenrijke F1-ploegmaat van Mick Schumacher door het stof na betasten van vrouw, maar heisa blijkt onterecht

Nikita Mazepin, volgend jaar Formule 1-piloot bij Haas, ligt onder vuur door een filmpje dat op sociale media gepost werd. In het filmpje is te tien hoe de jonge Rus de borsten van een vrouw probeert te betasten. Die is daar duidelijk niet van gediend.

Het filmpje werd al snel weer verwijderd, maar het kwaad was geschied. “We keuren dit gedrag ten stelligste af”, klinkt het in een mededeling van Haas. “Dat het dan ook nog eens op de sociale media gepost wordt, is helemaal onaanvaardbaar. We zullen deze zaak intern behandelen.”

De 21-jarige Mazepin ging ook al door het stof. “Ik wil me verontschuldigen, zowel voor mijn ongepast gedrag als voor het feit dat het op sociale media verscheen. Het spijt me ook dat ik mijn team Haas op deze manier in verlegenheid gebracht heb. Ik besef dat dit niet strookt met de normen en waarden die van een Formule 1-piloot verwacht worden. Ik heb veel mensen en mezelf teleurgesteld en beloof hiervan te leren.”

Maar de vrouw zelf kwam wat later met een reactie op haar Instagram-pagina dat er eigenlijk niets aan de hand was:

Andrea D’lVal, het meisje uit de veelbesproken Instagram-video van Nikita Mazepin, heeft van zich laten horen en zegt dat er niets aan de hand is. #mazepin #F1 pic.twitter.com/r7svrsPyfs — GPfans.com (@GPFansNL) December 9, 2020

Reputatie

Mazepin, die zijn plaats in de Formule 1 in de eerste plaats dankt aan de sponsoring van zijn vader, de steenrijke zakenman Dmitry Mazepin, had zijn reputatie al niet mee. Op en naast de piste gedraagt hij zich agressief. In 2016 werd hij in de F3 een wedstrijd geschorst omdat hij na een race een tegenstander te lijf ging die hem geblokkeerd zou hebben. In de F2 sneed hij afgelopen weekend zelf nog tot vier keer toe op volle snelheid een tegenstander de pas af. In aanloop naar de Grand Prix van Bahrein werd Mazepin ondanks de coronamaatregelen op feestjes gespot en in november feliciteerde hij het coronavirus “met zijn eerste verjaardag”.

Bij Haas wordt Mazepin een teamgenoot van de Duitser Mick Schumacher, zoon van zevenvoudig wereldkampoen Michael Schumacher. Mazepin is één van drie miljardairszoons in de Formule 1. De Canadezen Lance Stroll (Racing Point) en Nicholas Latifi (Williams) zijn de andere twee.