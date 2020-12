Kirsten Flipkens strandt in achtste finales ITF-toernooi Dubai

Kirsten Flipkens (WTA 85) is woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde (achtste finales) van het ITF-toernooi in Dubai (hard/100.000 dollar). Ze verloor met 6-4 en 6-2 van de Britse Heather Watson (WTA 59), het derde reekshoofd.

Dinsdag was Flipkens nog met tweemaal 6-2 te sterk voor de Russin Amina Anshba (WTA 346), die in laatste instantie de Zwitserse Stefanie Vögele (WTA 116) verving. Flipkens treedt nog aan in het dubbelspel. Samen met de Sloveense Andreja Klepac haalde de Kempense het maandag met 6-0 en 6-3 van de Russin Margarita Gasparyan en de Montenegrijnse Danka Kovinic. Het Belgisch-Sloveense duo, tweede reekshoofd in Dubai, ontmoet in de kwartfinales Ekaterine Gorgodze (WTA 140) uit Georgië en Ankita Raina (WTA 136) uit India. (belga)