Rode kaart voor assistent Basaksehir geschrapt in afwachting van onderzoek

De rode kaart die Pierre Webo, assistent-trainer bij Basaksehir, dinsdag in de Champions League-wedstrijd bij Paris Saint-Germain kreeg, wordt geschrapt in afwachting van het onderzoek naar de beschuldigingen van racisme vanwege de vierde scheidsrechter. Verder stelde de Europese voetbalbond UEFA een inspecteur aan die een disciplinair onderzoek zal voeren naar de gebeurtenissen die leidden tot het staken van de partij.

Als gevolg van de beslissing van de UEFA kan Webo woensdagavond (18u55) op de bank plaatsnemen in het Parc des Princes voor het vervolg van de wedstrijd, die werd gestaakt in de 14e minuut. De spelers van Basaksehir verlieten dinsdagavond na amper een kwartier spelen het veld, nadat vierde ref Sebastian Coltescu langs de kant een racistische opmerking zou hebben gemaakt over de Kameroener Webo. Het leidde tot een verhitte woordenwisseling langs de zijlijn. De Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan stuurde Webo met een rode kaart weg. Volgens de spelers van Basaksehir had de vierde official “die zwarte daar” gezegd. Ze besloten daarop van het veld te stappen en werden gevolgd door de spelers van PSG. De wedstrijd in het Parc des Princes wordt woensdagavond hervat bij een 0-0 stand. De Nederlander Danny Makkelie krijgt de wedstrijdleiding in handen. (belga)