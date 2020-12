Buren uit Wijer organiseren coronaveilige kerstboomactie

"We zijn heel blij dat we zoveel respons kregen", vertelt Christa Slingers, een van de initiatiefnemers. "In de Verlaerstraat en de Schansstraat komen er meer dan tachtig bomen te staan. Onze wijk gaat er dus heel gezellig uitzien tijdens de kerstperiode. Om alles veilig te laten verlopen, hebben we verschillende afhaalmomenten georganiseerd. Maar altijd was er wel kerstsfeer. Zo hadden we cupcakes en jenevertjes voorzien en kreeg iedereen ook theelichtjes mee naar huis om het extra gezellig te maken.” De buren hadden ook de kapel op de hoek van de straat mooi versierd en binnen stond er zelfs een kribbe te blinken.