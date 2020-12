Vincent Kompany reageert op racismerel na PSG-Basaksehir: “Kijk naar jullie eigen bedrijven. Wie bepaalt de agenda?”

Anderlecht speelt vrijdag tegen KRC Genk, maar op de persconferentie van Vincent Kompany was PSG-Basaksehir, de Champions League-match die werd stopgezet na racisme, een thema. Daar stapten alle spelers van het veld nadat de vierde ref aan de scheidsrechter had gezegd: “Ga kijken wat die zwarte doet.” Kompany wil het debat nog breder trekken. “Ik steun de actie in Parijs, maar er moet meer veranderen op de hoogste niveaus.”