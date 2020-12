Burgemeester Ceyssens wil probleemwolven weg uit Limburg

"Probleemwolven moeten weg uit Limburg." Dat is forse taal en die komt van Vlaams parlementslid en burgemeester van Oudsbergen, Lode Ceyssens. Hij heeft een onderzoek gevraagd naar het gedrag van de wolven. Aanleiding is een reeks incidenten, waarbij een wolf een hond doodbeet en schapen doodde in een omheinde weide. Ceyssens vindt dat er, zoals dat al in het buitenland bestaat, een kader voor probleemwolven moet komen. "Voldoen ze daar niet aan, dan moeten ze uit Limburg gezet worden," klinkt het.

LEES OOK. Wolf heeft zich definitief gevestigd in natuurgebied net over de grens bij Hamont-Achel