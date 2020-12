Wolf heeft zich definitief gevestigd in natuurgebied net over de grens bij Hamont-Achel

In het natuurgebied De Groote Heide, dat voor het grootste deel op Nederlands grondgebied ligt, heeft zich definitief een wolf gevestigd. Het gaat om een alpiene mannetjeswolf, die al langer dan zes maanden in het natuurgebied verblijft. De Groote Heide strekt zich uit van de regio ten zuiden van Eindhoven tot een stuk over de grens met België. De vestiging van de wolf blijkt woensdag uit de wolvencijfers van medio juli tot eind oktober van BIJ12, het bureau dat voor de Nederlandse provincies onder andere de wolvenschade bijhoudt.