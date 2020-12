Column Luc Hendriks: Hamster

Luc Hendriks schrijft een column over het dagelijkse leven in Pelt.

Een koude decembermorgen. Rijm op de verdorde bladeren en een waterzonnetje zorgen voor een idyllisch plaatje in park Heesakkerheide. Een eenzame vroeg-in-de-morgen-jogger snijdt het koude windje, snottert in de ijle lucht terwijl hij - of is het een zij, moeilijk te zien - aan een stevig tempo door het bos tjokt. Ook ik ben aanwezig, zij het op een lager tempo.

Aan de molen in het park loopt een verdwaalde hond zonder leiband. Toch even opletten, je weet maar nooit. Verderop aan de bijna toegevroren vijver staat een respectabel aantal plaatjes op een stokje. Eenmaal dichterbij gekomen, blijken het foto’s te zijn van Bosland, ‘getrokken’ door amateurfotografen uit de regio. Mooi. Om de tien meter staat een prachtige foto. Allemaal zijn ze gelinkt aan gebeurtenissen, dieren, planten, uitzichten en mensen die in Bosland te zien waren. De eenzame jogger - het blijkt dan toch een hij te zijn - duikt opnieuw op uit het bos. Stretchen bij een temperatuur van 1 graad Celsius is ook geen lachertje. Hopelijk is hij al goed opgewarmd.

In het midden van de vijver staat op een eilandje een kunstvlechtwerk van de hand van natuurkunstenaar Will Beckers. Prachtige sculptuur. “Wat is het eigenlijk?” vraagt een heer die plotseling ook op het wandelpad verschijnt. Ik denk een vogelnest, niet dan? Volgens mij is het een enorme hamster. Ja, hangt ervan af van waar je ernaar kijkt. In ieder geval, Will Beckers heeft zo zijn speciale stijl die je overal kan terugvinden, ook in Eksel in park Pijnven bijvoorbeeld.

Ga eens kijken, wandel in deze moeilijke tijden vooral in de vroege morgen door het park, er is gewoon geen kat. Kies een dag uit dat het vriest, trek de warme schoenen voor handen en voeten aan, open de neusgaten, inhaleer de koude buitenlucht en steek eventueel een klein flesje met een borrel in de binnenzak. Geniet van de foto’s, van het park en van de hamster. Niet zeuren, gewoon doen.